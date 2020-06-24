«Барселона» — «Атлетик»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный мяч был забит на 71-й минуте. Месси в суматохе на линии чужой штрафной сумел протолкнуть мяч на ход Ракитичу, а тот прицельно пробил в сетку ворот за спиной Симона.
После этой победы «Барселона» вернулась на первое место в таблице Примеры. Каталонцы опережают «Реал» на три очка, однако у мадридцев есть игра в запасе. «Атлетик» находится на 10-й строчке.
Примера. 31-й тур
«Барселона» — «Атлетик» — 1:0 (0:0)
Гол: Ракитич, 71«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Видаль, Бускетс (Ракитич, 65), Артур (Пуч, 56), Месси, Суарес (Брэйтуэйт, 85), Гризманн (Фати, 65)«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Лекуэ (Капа, 69), Альварес, Нуньес, Лопес (Дани Гарсия, 57), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 78), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 69), Кордоба (Икер Муниаин, 57)Предупреждения: Бускетс, 32. Нуньес, 62. Ракитич, 90+1