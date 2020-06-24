«Барселона» — «Атлетик»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 31-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надиз Бильбао — 1:0.

Единственный мяч был забит на 71-й минуте. Месси в суматохе на линии чужой штрафной сумел протолкнуть мяч на ход Ракитичу, а тот прицельно пробил в сетку ворот за спиной Симона.

После этой победы «Барселона» вернулась на первое место в таблице Примеры. Каталонцы опережают «Реал» на три очка, однако у мадридцев есть игра в запасе. «Атлетик» находится на 10-й строчке.