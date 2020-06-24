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    Гол Ракитича принес «Барселоне» победу над «Атлетиком»

    «Барселона» — «Атлетик»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Атлетиком» из Бильбао — 1:0.

    «Барселона»
    «Барселона»

    Единственный мяч был забит на 71-й минуте. Месси в суматохе на линии чужой штрафной сумел протолкнуть мяч на ход Ракитичу, а тот прицельно пробил в сетку ворот за спиной Симона.

    После этой победы «Барселона» вернулась на первое место в таблице Примеры. Каталонцы опережают «Реал» на три очка, однако у мадридцев есть игра в запасе. «Атлетик» находится на 10-й строчке.

    Примера. 31-й тур
    «Барселона» — «Атлетик» — 1:0 (0:0)
    Гол: Ракитич, 71«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Видаль, Бускетс (Ракитич, 65), Артур (Пуч, 56), Месси, Суарес (Брэйтуэйт, 85), Гризманн (Фати, 65)«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Лекуэ (Капа, 69), Альварес, Нуньес, Лопес (Дани Гарсия, 57), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 78), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 69), Кордоба (Икер Муниаин, 57)Предупреждения: Бускетс, 32. Нуньес, 62. Ракитич, 90+1
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