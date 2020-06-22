«Вильярреал» — «Севилья»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 31-го тура испанской Примерына своем поле сыграл вничью ссо счетом 2:2.

За «Вильярреал» отличились Пако Алькасер (18-я минута) и Пау Торрес (45+4). Голы «Севильи» на счету Серхио Эскудеро (39) и Мунира Эль-Хаддали (63).

«Вильярреал» занимает шестое место в таблице Примеры, набрав 48 очков. «Севилья», в третий раз кряду сыграв вничью, занимает третье место. У команды Хулена Лопетеги 53 очка, а у «Атлетико» — 52.

26 июня «Севилья» примет «Вальядолид». 28 июня «Вильярреал» сыграет дома с «Валенсией».