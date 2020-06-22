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    «Вильярреал» поделил очки с «Севильей»

    «Вильярреал» — «Севилья»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 31-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» со счетом 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    За «Вильярреал» отличились Пако Алькасер (18-я минута) и Пау Торрес (45+4). Голы «Севильи» на счету Серхио Эскудеро (39) и Мунира Эль-Хаддали (63).

    «Вильярреал» занимает шестое место в таблице Примеры, набрав 48 очков. «Севилья», в третий раз кряду сыграв вничью, занимает третье место. У команды Хулена Лопетеги 53 очка, а у «Атлетико» — 52.

    26 июня «Севилья» примет «Вальядолид». 28 июня «Вильярреал» сыграет дома с «Валенсией».

    Примера. 31-й тур
    «Вильярреал» — «Севилья» — 2:2 (2:1)
    Голы: Пако Алькасер, 18 (1:0). Эскудеро, 39 (1:1). Пау Торрес, 45+4 (2:1). Эль-Хаддади, 63 (2:2)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Мойсес Гомес, 57), Иборра (Сориано, 88), Замбо, Пако Алькасер (Бакка, 88), Х.Морено (Тригерос, 72), Чиквуэзе (Онтиверос, 72)«Севилья»: Вацлик, Эскудеро, Гомес (Хесус Навас, 46), Кунде, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 62), Сусо (Окампос, 46), Рони Лопеш (Эль-Хаддади, 46), Эн-Несири (де Йонг, 81)Предупреждения: А.Морено, 27. Гомес, 27. Фернанду Режес, 45+3. Окампос, 68. Тригерос, 73. Сориано, 90+3
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