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    «Саутгемптон» приблизил «Норвич» к вылету

    «Норвич» — «Саутгемптон»: счет матча 0:3, обзор голов

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    «Саутгемптон» в выездном матче 30-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Норвич» — 3:0.

    Футболисты «Саутгемптона»
    Футболисты «Саутгемптона»

    «Святые» вышли вперед на 49-й минуте, когда Дэнни Ингз нанес великолепный обводной удар с двадцати метров.

    Спустя пять минут преимущество гостей упрочил Стюарт Армстронг, поразивший нижний ближний угол ударом с линии штрафной площади.

    Победную точку на 79-й минуте поставил Нейтан Редмонд, ворвавшийся в штрафную и нанесший точный удар низом.

    АПЛ. 30-й тур
    «Норвич» — «Саутгемптон» — 0:3 (0:0)
    Голы: Ингз, 49 (0:1). Армстронг, 54 (0:2). Редмонд, 79 (0:3)«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Трибулль (Вранчич, 62), Маклин, Кантуэлл (Эрнандес, 62), Пукки (Дуда, 80), Дрмич (Мартин, 89), Буэндия (Ида, 80)«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери (Уокер-Питерс, 90), Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 82), Хейбьерг, Редмонд (Буфаль, 90), Ингз (Телла, 88), Обафеми (Адамс, 82)Предупреждения: Ингз, 73. Ааронс, 90+2

    В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» поднялся на 13-е место (37 очков), «Норвич» остался на последнем месте (21 очко). 0

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