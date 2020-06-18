Гендир «Ахмата»: Считаю неправильным засчитывать поражение «Ростову»

Генеральный директор грозненского «Ахмата»считает, что возможное решение засчитатьтехническое поражение в матче 23-го тура чемпионата России по футболу свыглядит неправильным и несправедливым.

Чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) должен возобновиться 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса.

17 июня «Ростов» объявил об уходе всей команды на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава. «Сочи» выступил против переноса встречи.

«Считаю, что это неправильно. Команда претендует на попадание в Лигу чемпионов, но случилось так, как случилось.

Наверное, надо искать все возможности, какие-то резервы, чтобы перенести эти игры, но засчитывать техническое поражение, наверное, неправильно и несправедливо по отношению к игрокам, команде, городу.

Это может случиться с каждой командой. Было бы правильно подумать, все-таки изыскать резервы. Просто команда боролась, старалась, к чему-то шла, и тут взять и лишить ее возможности бороться неправильно.

Мы выражаем слова поддержки футбольному клубу "Ростов", у меня был и телефонный разговор с руководителями клуба», — сказал Айдамиров «Р-Спорт». 0