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    Ла Лига подаст в суд на фаната, выбежавшего на поле в матче «Барсы»

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    Испанская Ла Лига подаст заявление в суд о возбуждении уголовного дела в отношении болельщика, выбежавшего на поле во время матча между «Мальоркой» и «Барселоной», сообщает «Р-Спорт».

    Фанату Месси предстоит суд
    Фанату Месси предстоит суд

    В рамках 28-го тура испанской Примеры «Барселона» в субботу, 13 июня, в Пальма-де-Мальорке разгромила «Мальорку» со счетом 4:0.

    Матч проходил без зрителей в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса, но во втором тайме игры на поле выбежал болельщик в футболке сборной Аргентины с именем форварда «Барсы» Лионеля Месси и номером 10 на спине.

    Фанат вскоре был задержан сотрудниками службы безопасности и выведен прочь со стадиона.

    В заявлении Ла Лиги говорится, что фанат выбежал на поле «без какого-либо разрешения и не подчинялся протоколам, установленным законодательством об охране здоровья, а также не подчинился приказам сотрудников службы безопасности».

    Ла Лига полностью осудила такой поступок мужчины, который «подвергал риску здоровье других людей».

    По словам болельщика, который позже дал комментарий радиостанции Cadena Cope, он планировал выбежать на поле в матче «Мальорка» — «Барселона», когда узнал, что игра состоится, и просто хотел встретиться со своим кумиром Месси и сфотографироваться с ним.

    Как отмечается, фанат, чтобы пробраться на стадион, перелез через двухметровый забор. 0

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