«Брешия» намерена подать в суд на Балотелли и Райолу

не намерена оставлять без внимания словаи его агентао том, что клуб препятствовал нападающему проходить тесты на COVID-19, и собирается подать в суд, передает Football Italia.

В официальном заявлении «ласточек» говорится, что клуб выполнял все рекомендации властей и органов здравоохраниния, а также делал все возможное, чтобы препятствовать распространению коронавируса и защитить всех своих работников.

Напомним, Марио выступает в составе «Брешии» с лета 2019 года и принял участие в 19 матчах Серии А, в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что Балотелли отказал «Брешии» в расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Клуб направил форварду документ, извещающий о том, что он уволен. 0