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    Сетьен не видит проблем в подготовке Месси к ближайшему матчу

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    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от матча чемпионата Испании с «Мальоркой».

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    В частности, наставник рассказал о самочувствии Лионеля Месси, который лишь недавно вернулся в общую группу.

    «Месси чувствует себя прекрасно. Я не вижу никаких проблем, которые могут помешать ему сыграть завтра.

    Мы должны думать о победе над "Мальоркой" и сохранении преимущества. Если "Реал" выиграет, интрига может сохраняться до последнего тура.

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    • Я предпочитаю играть раньше конкурентов, потому что, если вы победили, то домашнее задание считается выполненным. А если проиграли, то можно ожидать поражения соперника. Правда в том, что я мало беспокоюсь о конкурентах», — приводит слова Сетьена Marca. 0

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