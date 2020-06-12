Сетьен не видит проблем в подготовке Месси к ближайшему матчу

Главный тренер «Барселоны»поделился ожиданиями от матча чемпионата Испании с «Мальоркой».

В частности, наставник рассказал о самочувствии Лионеля Месси, который лишь недавно вернулся в общую группу.

«Месси чувствует себя прекрасно. Я не вижу никаких проблем, которые могут помешать ему сыграть завтра.

Мы должны думать о победе над "Мальоркой" и сохранении преимущества. Если "Реал" выиграет, интрига может сохраняться до последнего тура.

Я предпочитаю играть раньше конкурентов, потому что, если вы победили, то домашнее задание считается выполненным. А если проиграли, то можно ожидать поражения соперника. Правда в том, что я мало беспокоюсь о конкурентах», — приводит слова Сетьена Marca. 0