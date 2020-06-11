«Сочи» и «Ростов» сыграют со зрителями

«Сочи» — «Ростов»
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«Согласно постановлению главы администрации Краснодарского края №340 от 11.06.2020 разрешено проведение матчей спортивных команд с участием не более 10% зрителей от вместимости спортивного объекта с 19 июня 2020 года.
Таким образом, игра 23-го тура "Сочи" — "Ростов", которая состоится на стадионе "Фишт" в следующую пятницу, 19 июня, пройдет в присутствии зрителей.
О порядке распространения билетов мы сообщим в ближайшие дни», — сообщает пресс-служба «Сочи».
После 22 туров «Сочи» занимает 12-е место, имея 24 очка. «Ростов» находится на четвертой позиции, набрав 38 очков. 0