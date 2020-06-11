Защитник «Барселоны» нарушил протокол возобновления Ла Лиги

Защитник «Барселоны»нарушил протокол перед возобновлением Ла Лиги, сообщает Diario Sport со ссылкой на Cuatro.

По информации источника, 26-летний португалец в понедельник посетил день рождения, на котором было более 20 человек.

Игрок, как и другие участники мероприятия в городе Кастельдефельс, провинция Барселона, не носил маску и не соблюдал социальную дистанцию.

Таким образом, Семеду нарушил как рекомендации правительства, так и руководства испанской лиги.

Источник сообщает, что сине-гранатовые не были в курсе того, что Семеду посетит такое мероприятие. В «Барселоне» намерены уладить этот вопрос внутри клуба.

Ла Лига возобновится 8 июня после паузы из-за пандемии коронавируса. «Барса» 13-го сыграет с «Мальоркой» на выезде. 0