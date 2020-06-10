Тиль и Крал — самые провальные трансферы «Спартака» за последние годы, считает Аленичев

Бывший главный тренер московского «Спартака»поделился мнением о составе красно-белых.

«Я согласен, ожидания болельщиков завышены. Моё мнение — сегодняшний состав "Спартака" не позволяет быть в тройке, тем более бороться за высокие места.

Очень большая сумма была выделена в летнее трансферное окно, если не ошибаюсь, порядка € 40 млн.

Из них почти 30 млн евро по моей информации выделили на покупку двух центральных полузащитников в лице Тиля и Крала.

Мне кажется, это игроки среднего уровня даже по нашим российским меркам. Средства нецелесообразно израсходованы.

Почему я так говорю? Возможно, кто-то из руководства или кто-то из болельщиков думает, что всем футболистам нужно время на адаптацию. Я так не считаю.

Когда футболистов покупают за 13-15 млн долларов, он должен уже в первый месяц работы показывать на что способен.

Мне есть с чем сравнить, я был на их месте: посчастливилось поиграть в Италии, Португалии. Ни Земан, ни Капелло, ни Моуринью мне не давали времени на адаптацию.

И вот к чему я хочу подвести итог, мне хотелось бы ошибиться, но если учитывать сумму трансферов — это две самые провальные сделки в "Спартаке" за последние годы», — сказал Аленичев в эфире канала «Россия 24». 0