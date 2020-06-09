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    Федун голосовал против проведения полуфинала Кубка России в Петербурге

    Футбол Спартак Зенит Кубок России Футбол России
    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун недоволен тем, что матч полуфинала Кубка России с «Зенитом» пройдет в Санкт-Петербурге.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере.

    Но ведь положение существует. И менять правила по ходу — на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось.

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    • Понятно, что "Зенит" тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс». 0

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