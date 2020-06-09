«Зенит» и «Спартак» сыграют полуфинал Кубка России в Санкт-Петербурге

РФС в своем Twitter выступил с заявлением относительно проведения матча «Зенита» и «Спартака» в рамках 1/2 финала Кубка России.

«РФС признает, что в регламенте Кубка России на сезон 2019/2020 была допущена техническая ошибка.

При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона 2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Так было в игре "Химки" — "Торпедо".

Таким образом, полуфинал между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении союза.

Ожидается, что полуфинальные матчи турнира матчи пройдут 18 июля. 0