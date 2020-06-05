«Текстильщик» продлил соглашения с тренерским штабом
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Возглавляет коллектив Главный тренер Павлов Сергей Александрович. Его помощники: Александр Гущин и Игорь Тихонов, тренер по работе с вратарями Александр Гутеев.
В минувшем сезоне чемпионата ФНЛ «Текстильщик» занял 18-е место. Так как сезон был прерван досрочно из-за эпидемии коронавируса, клуб не вылетает в ПФЛ.
ФК «Текстильщик» продлил соглашения с тренерским штабом, который работал в прошлом спортивном сезоне. Возглавляет коллектив Главный тренер Павлов Сергей Александрович. Его помощники: Александр Гущин и Игорь Тихонов, тренер по работе с вратарями Александр Гутеев. Вперед, ❤️🖤! pic.twitter.com/jQfGhxdSqp— ФК Текстильщик (@fc_textil) June 5, 2020