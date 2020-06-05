Гендиректор «Зенита»: Нас устраивают рамки трансферного окна

Генеральный директор «Зенита»рассказал о том, что обсуждалось на пятничном общем собрании клубов РПЛ.

«Самое главное, что в устном виде был представлен регламент проведения тренировочного процесса и матчей чемпионата России (в письменном виде мы его уже получили накануне).

Клубы имели возможность задать вопросы и представить свои предложения. Естественно, помимо регламента, будут еще инструкции по его реализации. Эти инструкции должны быть реализованы в каждом городе, на каждой арене.

РФС и РПЛ проделали огромную работу с государственными органами — и с Правительством, и с Роспотребнадзором.

Важно, что согласовано возобновление чемпионата и допускается присутствие зрителей на уровне 10 процентов от максимальной заполняемости стадиона.

Теперь нужно, чтобы подготовительный процесс прошел целенаправленно, чтобы все подготовились как следует, чтобы тренировки в командах проходили в соответствии со стандартами безопасности, которые утверждаются в каждом клубе и каждом местном управлении Роспотребнадзора.

Все будет утверждаться на исполкоме РФС, где будет окончательно принят регламент. Но у меня нет никаких сомнений, что он будет утвержден.

Мы подготовили некоторые рекомендации, пожелания. Какие — не скажу. Если они найдут отражение в регламенте, я смогу вам это с гордостью сказать.

Первый домашний матч "Зенит" проведет 26 июня. Пока окончательного решения по зрителям нет. Мы будем делать все, что нужно, чтобы нам такое разрешение местный Роспотребнадзор дал. Все зависит от него.

Сначала должно быть дано разрешение на присутствие зрителей, а потом мы будем применять систему выбора зрителей между владельцами абонементов.

Она уже подготовлена, она учитывает интересы всех владельцев абонементов, интересы "виража". На "Петровском" играть точно не будем. На "Смене" тоже.

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Есть проект сроков действия трансферного окна — с 26 июля по 19 сентября. Но это еще подлежит утверждению. Эти сроки нас устраивают — чемпионат заканчивается, а потом открывается окно.

Я не слышал ни одного негативного отзыва», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс». 0