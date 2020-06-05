ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тренировочное поле в ШвецииИзнурительная предсезонка. В Швеции готовятся к сезону почти шесть месяцев
  • 18:36
    • Московское «Динамо» признали победителем молодежного первенства
  • 16:51
    • «Локомотив» ищет замену Гильерме
  • 16:33
    • Клубам РПЛ может грозить поражение за большое количество больных коронавирусом
  • 16:16
    • СМИ: «Челси» согласовал условия трансфера Вернера
  • 15:47
    • Иванов озвучил сроки трансферного окна в РПЛ
    Все новости спорта

    Гендиректор «Зенита»: Нас устраивают рамки трансферного окна

    Футбол Зенит РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Болельщики Между тем Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что обсуждалось на пятничном общем собрании клубов РПЛ.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «Самое главное, что в устном виде был представлен регламент проведения тренировочного процесса и матчей чемпионата России (в письменном виде мы его уже получили накануне).

    Клубы имели возможность задать вопросы и представить свои предложения. Естественно, помимо регламента, будут еще инструкции по его реализации. Эти инструкции должны быть реализованы в каждом городе, на каждой арене.

  • От теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • Изучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России
  • Вчера

    • РФС и РПЛ проделали огромную работу с государственными органами — и с Правительством, и с Роспотребнадзором.

    Важно, что согласовано возобновление чемпионата и допускается присутствие зрителей на уровне 10 процентов от максимальной заполняемости стадиона.

    Теперь нужно, чтобы подготовительный процесс прошел целенаправленно, чтобы все подготовились как следует, чтобы тренировки в командах проходили в соответствии со стандартами безопасности, которые утверждаются в каждом клубе и каждом местном управлении Роспотребнадзора.

    Все будет утверждаться на исполкоме РФС, где будет окончательно принят регламент. Но у меня нет никаких сомнений, что он будет утвержден.

  • Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июня
  • Продолжит ли форвард «Локо» зарубежный вояж, покинет ли «Реал» молодой хавбек, переберется ли нападающий «Челси» в Италию и другие трансферные новости последних дней
  • 01/06/2020

    • Мы подготовили некоторые рекомендации, пожелания. Какие — не скажу. Если они найдут отражение в регламенте, я смогу вам это с гордостью сказать.

    Первый домашний матч "Зенит" проведет 26 июня. Пока окончательного решения по зрителям нет. Мы будем делать все, что нужно, чтобы нам такое разрешение местный Роспотребнадзор дал. Все зависит от него.

    Сначала должно быть дано разрешение на присутствие зрителей, а потом мы будем применять систему выбора зрителей между владельцами абонементов.

    Она уже подготовлена, она учитывает интересы всех владельцев абонементов, интересы "виража". На "Петровском" играть точно не будем. На "Смене" тоже.

    Всё о футболе России

    Есть проект сроков действия трансферного окна — с 26 июля по 19 сентября. Но это еще подлежит утверждению. Эти сроки нас устраивают — чемпионат заканчивается, а потом открывается окно.

    Я не слышал ни одного негативного отзыва», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 27/05/2020 в 03:05
    •
  • Прогноз
  • «Фрайбург» — «Боруссия» М
  • 1.61
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах могут сыграть результативно
  • «Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Боруссию» Д ждет сложный матч с «Гертой»
  • «Боруссия» Д — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Поквитается ли «Бавария» с «Байером» за поражение в первом круге?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Милан» — «Бавария». Лига чемпионов 2005/2006 Футбол От напряга в Мюнхене к невозмутимости в Милане. О матче между «Миланом» и «Баварией» на «Сан-Сиро» в 2006-мВспомним выдающийся матч великого «Милана» Анчелотти, в котором его ребята разнесли «немецкую машину» 18:020
  • 13:57
    • Николич хочет уговорить Йоветича перейти в «Локомотив»
  • 13:34
    • Месси сможет сыграть с «Мальоркой»
  • 13:02
    • Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
    «Порту» и «Бенфика» поборются за чемпионство Футбол Возвращение Примейры. «Порту» и «Бенфика» в борьбе за чемпионствоВсе что нужно знать о возобновляющемся чемпионате Португалии по футболу 03/06/2020 в 21:060
  • Экспресс дня

  • «Бавария» еще ближе станет к золотым наградам?
  • 2.55
    •
  • 20:15
    • Гендиректор «Зенита»: Нас устраивают рамки трансферного окна
  • 19:55
    • Четыре футболиста «Рубина» перенесли коронавирус бессимптомно
  • 19:46
    • Карпин: 10 процентов зрителей на трибунах — это лучше, чем ничего
    Энди Джонсон Футбол Звезда на сезон. Десять форвардов АПЛ, которые ярко вспыхнули, но быстро погаслиРоке Санта Крус, Бенни Маккарти и другие звезды одного сезона 03/06/2020 в 21:460
  • 12:23
    • Брагин стал главным тренером СКА
  • 19:31
    • «Челси» работает над трансфером Чилуэлла
  • 19:27
    • Новиков: Уверен, к возобновлению сезона «Динамо» будет готово на сто процентов
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.60
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ян — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арминия — Нюрнберг
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Веен — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Слуцк — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Легион Таллинн — Нарва Транс
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ислочь — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Фортуна — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие