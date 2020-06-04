Сорокин: Я ничего не слышал о желании России принять мини-турнир ЛЧ

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербургепрокомментировал информацию о том, что Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов сезона 2019/20.

«Я об этом ничего не слышал. Все решится на исполкоме УЕФА 17 июня, когда будет специально выделена сессия на принятие всех решений, связанных с пандемией.

Действительно, обсуждается несколько вариантов, теоретически есть вероятность, что Стамбул не примет финал. Но сейчас эти дискуссии только ведутся.

О Стамбуле я тоже знаю только из прессы, никаких официальных обсуждений не было на этот счет. Здесь можно доверять, а можно нет, но логически мы все понимаем, что любая страна сейчас может оказаться в затруднительном положении», — цитирует Сорокина ТАСС.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что Россия претендует вместе с Португалией и Германией. 0