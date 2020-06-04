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    Сорокин: Я ничего не слышал о желании России принять мини-турнир ЛЧ

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    Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов сезона 2019/20.

    Алексей Сорокин
    Алексей Сорокин

    «Я об этом ничего не слышал. Все решится на исполкоме УЕФА 17 июня, когда будет специально выделена сессия на принятие всех решений, связанных с пандемией.

    Действительно, обсуждается несколько вариантов, теоретически есть вероятность, что Стамбул не примет финал. Но сейчас эти дискуссии только ведутся.

    О Стамбуле я тоже знаю только из прессы, никаких официальных обсуждений не было на этот счет. Здесь можно доверять, а можно нет, но логически мы все понимаем, что любая страна сейчас может оказаться в затруднительном положении», — цитирует Сорокина ТАСС.

  • Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов-2019/20
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