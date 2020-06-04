Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов-2019/20

намерена подать заявку на проведение мини-турнира Лиги чемпионов нынешнего сезона, утверждает Bild.

По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км.

В настоящее время претендентом является немецкий город Франкфурт, который может подать заявку вместе с Майнцем, Хоффенхаймом и Дармштадтом/Висбаденом. Также возможность подачи заявки рассматривает Португалия.

Сезон в Лиге чемпионов, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, может быть завершен в формате, при котором все матчи с 1/4 финала будут сыграны в одной стране. Отмечается, что возобновление турнира запланировано на август, но ни формат проведения матчей, ни расписание пока не утверждены. 0