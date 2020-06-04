«Ротор» сменил юридическое лицо и проходит лицензирование для участия в РПЛ

Гендиректорсообщил, что клуб сменил юридическое лицо с государственного автономного учреждения на автономную некоммерческую организацию и проходит лицензирование для выступления в РПЛ.

«Смена юридического лица завершена, в данный момент клуб находится в процессе лицензирования. Мы рассчитываем на помощь властей и ищем спонсора. Команда будет играть в РПЛ», — сказал Рекечинский. Он не уточнил бюджет команды, так как окончательно сумма еще не утверждена.

«Процедура лицензирования проходит в штатном режиме. Мы направляем документы в РФС на согласование, получаем замечания, сразу исправляем. Находимся в тесном контакте со службами стадиона "Волгоград-Арена": обсуждаем, устраняем недочеты. Лицензирование — процедура не одного дня, как только меры карантина будут слабее, возможно, комиссия приедет в Волгоград, чтобы проверить готовность стадиона и клуба», — цитирует функционера ТАСС.

Также отмечается, что стадион «Волгоград-Арена» соответствует всем необходимым требованиям и в настоящий момент полностью готов принять соревнования любого уровня, включая матчи РПЛ. 0