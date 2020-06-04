ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакОт теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 22:59
    • Бывший игрок «Барселоны» может получить руководящую должность в «Локомотиве»
  • 22:41
    • Известен календарь АПЛ на ближайшие туры
  • 22:01
    • Совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона
  • 21:31
    • Объявлены даты полуфиналов и финала Кубка Италии
  • 21:18
    • Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона
    Все новости спорта

    Лесовой: У «Арсенала» точно есть опция выкупа у «Зенита»

    Футбол Арсенал Тула Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой, права на которого принадлежат «Зениту», поделился мнением относительно своего будущего.

  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!

    Напомним, хавбек выступает за туляков на правах аренды. Срок соглашения был продлен до фактического окончания сезона-2019/20.

    «Пока не знаю. Но у "Арсенала" точно есть опция выкупа. Сейчас у меня все мысли о том, чтобы доиграть сезон, выжать максимум из себя.

    Коллектив хороший, руководство. Клуб всё делает для футболистов. Нам остается только играть и побеждать. Я полностью доволен всем, что у меня есть в Арсенале», — сказал он в интервью Myslo.

    РПЛ признала 22-летнего футболиста лучшим дриблером сезона, в его активе 84 успешные обводки из 151 попытки.

    В текущем чемпионате Лесовой принял участие в 20 матчах и забил 2 мяча. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возвращение Примейры. «Порту» и «Бенфика» в борьбе за чемпионство
  • Вчера в 21:06
    •
  • Прогноз
  • «Фрайбург» — «Боруссия» М
  • 1.61
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким получится первый матч после карантина для «Бенфики»?
  • «Бенфика» — «Тондела». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Удержится ли «Боруссия» М в топ-4?
  • Экспресс дня 5 июня. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах могут сыграть результативно
  • «Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Энди Джонсон Футбол Звезда на сезон. Десять форвардов АПЛ, которые ярко вспыхнули, но быстро погаслиРоке Санта Крус, Бенни Маккарти и другие звезды одного сезона Вчера в 21:460
  • 20:28
    • Вернер близок к переходу в «Челси»
  • 16:31
    • В АПЛ увеличили количество замен
  • 15:34
    • Алексей Миранчук интересен «Фиорентине»
    Джорджо Кьеллини Футбол Рестарт Серии A. От борьбы «Ювентуса» и «Лацио» до упорных тренировок РоналдуВсе, что нужно знать о возобновлении сезона в чемпионате Италии Вчера в 16:110
  • Экспресс дня

  • Удержится ли «Боруссия» М в топ-4?
  • 2.75
    •
  • 22:56
    • Лесовой: У «Арсенала» точно есть опция выкупа у «Зенита»
  • 22:44
    • Фьортофт: «Ливерпуль» выбыл из борьбы за Вернера по финансовым причинам
  • 22:28
    • Павлюченко: Кейн был никакой вообще
    Мауро Икарди Футбол Трансфер Икарди ударил по Кавани и «Барселоне»Реакция прессы на переход аргентинца в ПСЖ Вчера в 05:530
  • 15:13
    • Матчи «Сочи» — «Ростов» и «Краснодар» — «Динамо» пройдут без зрителей
  • 14:57
    • Форвард «Атлетико» получил тюремный срок, но откупился штрафом
  • 12:38
    • ЦСКА подписал новый контракт с главным тренером
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 23:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Корона — Пяст
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.75
  • Экспресс дня 5 июня
  • Завтра в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие