Лесовой: У «Арсенала» точно есть опция выкупа у «Зенита»

Полузащитник тульского «Арсенала», права на которого принадлежат, поделился мнением относительно своего будущего.

Напомним, хавбек выступает за туляков на правах аренды. Срок соглашения был продлен до фактического окончания сезона-2019/20.

«Пока не знаю. Но у "Арсенала" точно есть опция выкупа. Сейчас у меня все мысли о том, чтобы доиграть сезон, выжать максимум из себя.

Коллектив хороший, руководство. Клуб всё делает для футболистов. Нам остается только играть и побеждать. Я полностью доволен всем, что у меня есть в Арсенале», — сказал он в интервью Myslo.

РПЛ признала 22-летнего футболиста лучшим дриблером сезона, в его активе 84 успешные обводки из 151 попытки.

В текущем чемпионате Лесовой принял участие в 20 матчах и забил 2 мяча. 0