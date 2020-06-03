ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» и «Бенфика» поборются за чемпионствоВозвращение Примейры. «Порту» и «Бенфика» в борьбе за чемпионство
  • 21:46
    • «Краснодар» может возглавить тренер «Сокола»
  • 17:31
    • Тульский «Арсенал» продлил контракт с главным тренером
  • 17:04
    • ЦСКА объявил об уходе форварда
  • 16:21
    • «Локомотив» приобрел пушку для ударов по воротам
  • 14:07
    • Ибрагимович планирует вернуться в строй к матчу против «Ювентуса»
    Все новости спорта

    «Краснодар» может возглавить тренер «Сокола»

    Футбол Краснодар РПЛ Футбол России Сокол Второй дивизион. Центр Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Новым главным тренером «Краснодара», скорее всего, станет Игорь Захаряк, утверждает «Матч ТВ».

    Игорь Захаряк
    Игорь Захаряк

    У Мурада Мусаева, который де-факто тренирует «быков», нет лицензии Pro, поэтому должность главного тренера сейчас занимает Сергей Матвеев. Мусаев намеревался начать обучение на лицензию Pro этим летом.

    Захаряк в минувшем сезоне возглавлял саратовский «Сокол» и финишировал с командой на 3-м месте в группе «Центр» первенства ПФЛ.

    Ранее 56-летний специалист самостоятельно работал в «Краснодаре-2000», «Сумах», карагандинском «Шахтере» и «Балтике».

    «Краснодар» занимает 3-е место в таблице РПЛ, набрав 41 очко. Первый матч после возобновления сезона команда проведет 21 июня против «Динамо». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 27/05/2020 в 03:05
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт
  • 1.81
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Вердер» продлить свою успешную серию?
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Сохранит ли «Динамо» Дрезден реальные шансы на спасение?
  • «Ганновер» — «Динамо» Дрезден. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Как «Зальцбург» начнет чемпионский плей-офф Бундеслиги?
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Рапид». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Мауро Икарди Футбол Трансфер Икарди ударил по Кавани и «Барселоне»Реакция прессы на переход аргентинца в ПСЖ 05:530
  • 11:30
    • Экс-форвард ЦСКА отказал клубу второго французского дивизиона
  • 22:21
    • «Тоттенхэм» объявил об одном случае заражения коронавирусом
  • 21:58
    • «Партизан» обыграл «Радник» в Кубке Сербии
    Лионель Месси Футбол Нарушения, красная и два автогола. О матче между «Челси» и «Барселоной» в Лиге чемпионов 2005/06Еврокубковый февраль 2006-го года подарил любителям футбола противостояние «Челси» и «Барсы», в котором было немало запоминающихся моментов 15:170
  • Экспресс дня

  • «Бенфика» не оступится в игре с «Тонделой»?
  • 3.64
    •
  • 21:32
    • Месси не тренировался в общей группе «Барселоны»
  • 21:17
    • ЦСКА и «Арсенал» проведут товарищеский матч 13 июня
  • 18:01
    • «Байер» продлил контракт с защитником
    Лионель Месси Футбол Месси прав: футбол никогда не станет прежним после коронавирусаФутбольный мир изменится после пандемии коронавируса, как и все остальные сферы жизни Вчера в 22:370
  • 17:50
    • Новокузнецкий «Металлург» намерен вернуться в КХЛ в течение трех лет
  • 17:17
    • Полузащитник «Атлетико» создал футбольный клуб
  • 16:47
    • Логинов не ждет проблем в работе с Каминским
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.81
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.12
  • Экспресс дня 3 июня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фамаликан — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Маритиму — Витория Сетубал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бенфика — Тондела
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  3.64
  • Экспресс дня 4 июня
  • Завтра в 23:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие