«Краснодар» может возглавить тренер «Сокола»

Новым главным тренером «Краснодара», скорее всего, станет Игорь Захаряк, утверждает «Матч ТВ»

У Мурада Мусаева, который де-факто тренирует «быков», нет лицензии Pro, поэтому должность главного тренера сейчас занимает Сергей Матвеев. Мусаев намеревался начать обучение на лицензию Pro этим летом.

Захаряк в минувшем сезоне возглавлял саратовский «Сокол» и финишировал с командой на 3-м месте в группе «Центр» первенства ПФЛ.

Ранее 56-летний специалист самостоятельно работал в «Краснодаре-2000», «Сумах», карагандинском «Шахтере» и «Балтике».

«Краснодар» занимает 3-е место в таблице РПЛ, набрав 41 очко. Первый матч после возобновления сезона команда проведет 21 июня против «Динамо». 0