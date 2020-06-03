«Краснодар» может возглавить тренер «Сокола»

Игорь Захаряк
globallookpress.com
У Мурада Мусаева, который де-факто тренирует «быков», нет лицензии Pro, поэтому должность главного тренера сейчас занимает Сергей Матвеев. Мусаев намеревался начать обучение на лицензию Pro этим летом.
Захаряк в минувшем сезоне возглавлял саратовский «Сокол» и финишировал с командой на 3-м месте в группе «Центр» первенства ПФЛ.
Ранее 56-летний специалист самостоятельно работал в «Краснодаре-2000», «Сумах», карагандинском «Шахтере» и «Балтике».
«Краснодар» занимает 3-е место в таблице РПЛ, набрав 41 очко. Первый матч после возобновления сезона команда проведет 21 июня против «Динамо». 0