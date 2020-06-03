Сезон в Боснии и Герцеговине завершен досрочно

Исполнительный комитет Футбольного союза Боснии и Герцеговины принял решение досрочно завершить чемпионат и Кубок страны из-за коронавируса, сообщает Makfax. Текущая турнирная таблица признана финальной.

Чемпионом второй сезон подряд стал ФК «Сараево». «Железничар», «Зриньски» и «Борац» квалифицировались в Лигу Европы, а «Челик» и «Звезда 09» будут понижены в классе.

В чемпионате были сыграны 22 тура из 33, а кубок остановился на стадии полуфинала. Это решение было принято после того, как Министр здравоохранения Республики сербской (части Боснии и Герцеговины) принял решение, что футбол не может проводиться в ней как минимум до 1 июля. 0