В «Васко да Гама» 16 футболистов заразились коронавирусом

Шестнадцать футболистов бразильскогозаражены коронавирусной инфекцией, сообщает O Globo.

Инфицированные игроки будут изолированы, они продолжат сдавать тесты на коронавирус. Отмечается, что ранее три футболиста клуба уже выздоровели от болезни.

Отмечается, что в Бразилии власти планируют разрешить тренировки футбольных команд. Для это развернуто массовое тестирование игроков, тренеров и персонала.

Напомним, в марте все футбольные соревнования в Бразилии были приостановлены на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 0