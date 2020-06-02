В «Васко да Гама» 16 футболистов заразились коронавирусом

«Васко да Гама»
globallookpress.com
Инфицированные игроки будут изолированы, они продолжат сдавать тесты на коронавирус. Отмечается, что ранее три футболиста клуба уже выздоровели от болезни.
Отмечается, что в Бразилии власти планируют разрешить тренировки футбольных команд. Для это развернуто массовое тестирование игроков, тренеров и персонала.
Напомним, в марте все футбольные соревнования в Бразилии были приостановлены на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 0