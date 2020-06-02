Чемпионат Белоруссии может лишиться одной команды

Директор белорусского футбольного клубазаявил, что команда может сняться со второго круга высшей лиги. Причина — финансовое положение.

«По большому счету, сейчас у "Городеи" денег нет. Если ничего не изменится, то очень остро будет стоять вопрос уже по нашему участию во втором круге чемпионата», — сказал Марченко в интервью изданию «Прессбол».

На данный момент руководство «Городеи» и основные футболисты договорились доиграть до конца первого круга. Дальнейшие перспективы должны проясниться в ближайшее время.

До завершения первого круга чемпионата Белоруссии остается четыре тура. После 11 туров «Городея» занимает 14-е место из 16. 0