Чемпионат Белоруссии может лишиться одной команды

«Городея»
fcgorodeya.by
«По большому счету, сейчас у "Городеи" денег нет. Если ничего не изменится, то очень остро будет стоять вопрос уже по нашему участию во втором круге чемпионата», — сказал Марченко в интервью изданию «Прессбол».
На данный момент руководство «Городеи» и основные футболисты договорились доиграть до конца первого круга. Дальнейшие перспективы должны проясниться в ближайшее время.
До завершения первого круга чемпионата Белоруссии остается четыре тура. После 11 туров «Городея» занимает 14-е место из 16. 0