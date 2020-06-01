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    «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в трансфере Смолова

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    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fotospor.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    По информации источника, трое стамбульских клубов «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» рассматривают возможность перехода нападающего сборной России.

    Отмечается, что «Сельта» не будет выкупать трансфер Смолова у московского «Локомотива». Галисийцы арендовали нападающего в конце января.

    В договоре клуба из Виго с железнодорожниками прописана возможность оформления полноценного перехода после завершения нынешнего сезона. СМИ сообщали, что речь идет о сумме от 6 до 10 миллионов евро.

    Смолов с зимы провел 6 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол — на выезде «Реалу». 0

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