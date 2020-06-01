Названа дата рестарта сезона в Чемпионшипе

Английская футбольная лига (EFL) объявила предварительную дату рестарта сезона в Чемпионшипе.

Матчи второго по значимости дивизиона английского футбола должны возобновиться 20 июня. Завершиться сезон финалом плей-офф в конце июля.

Отмечается, что поединки будут проводиться при условии, что клубы получат разрешение на это от местных властей. В ходе обсуждений было разрешено использование пяти замен в оставшихся матчах, а также увеличить заявку с 18 до 20 игроков.

Розыгрыш турнира был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сыграно 37 из 46 туров. Таблицу возглавляет «Лидс». 0