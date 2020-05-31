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    «Шахтер» одержал волевую победу над киевским «Динамо»

    «Шахтер» — «Динамо» К: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Шахтер Донецк Динамо Киев
    Донецкий «Шахтер» одержал победу над киевским «Динамо» (3:1) в домашнем матче 24-го тура чемпионата Украины.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 38-й минуте открыли бело-голубые. Цитаишвили с правого фланга вырезал передачу в центр штрафной «Шахтера», Буяльский выскочил на мяч и в падении головой пробил точно в угол ворот.

    Спустя минуту «горняки» отыгрались. Марлос у штрафной «Динамо» отыгрался в стенку с Мораесом, а далее обводящим ударом направил мяч впритирку со штангой.

    А на 67-й минуте «Шахтер» вышел вперед. Марлос сначала отыграл на правый край атаки, затем после прострела удачно подобрал мяч в чужой штрафной и пробил в самый угол ворот.

    Окончательный счет был установлен на 74-й минуте. Провели «горняки» контратаку «три в три», Исмаили активно поддержал этот выпад, сделал передачу во вратарскую, мяч сначала попал в перекладину, а Антониу с разворота добавил в цель.

    Встречу двух самых титулованных клубов Украины впервые судила женщина — Катерина Монзуль.

    Кроме того, впервые в матче «Шахтера» и «Динамо» использовалась система ВАР. На 20-й минуте гол киевлян был отменен благодаря ВАР.

    «Шахтер» в таблице чемпионата оторвался от преследователей уже на 16 очков. «Динамо» по итогам тура опустилось на четвертое место, отставая от «Зари» и «Десны» по дополнительным показателям. 0

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