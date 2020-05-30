«Авангард» отказал «Ростову» в трансфере защитника

не сумел договориться со переходе защитника информирует «Чемпионат».

По информации источника, донской клуб сделал три предложения за 10 дней, каждый раз улучшая условия возможной сделки.

Однако «Авангард» во всех трех случаях ответил отказом. Сейчас переговоры между сторонами прекращены.

В минувшем розыгрыше первенства ФНЛ Ковалев выходил на поле в 18 матчах, забив в них один гол.

Напомним, «Авангард» из-за финансовых трудностей не сможет продолжить выступление в ФНЛ, следующий сезон команда проведет в ПФЛ. 0