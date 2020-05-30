«Белшина» — «Славия-Мозырь»: счет матча 2:3, обзор голов

Фрагмент матча
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Первый тайм остался за хозяевами — отличились российский воспитанник «Томи» Михаил Башилов (17-я минута) и Владислав Соланович (24).
На 33-й минуте защитник «Славии» Юрий Недашковский отквитал один мяч, на 78-й минуте форвард «Белшины» Леонид Ковель отправил мяч в свои ворота.
А на 90-й минуте ганский вингер «Славии» Франсис Нарх установил итоговый счет встречи — 3:2 в пользу гостей.
Команда Эдуарда Градобоева продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Белоруссии с 3 очками в копилке. «Славия» из города Мозырь поднялась на 7-ю строчку, набрав 15 очков. 0