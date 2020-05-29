Владельцы абонементов получат приоритетное право посещать матчи РПЛ

У болельщиков с сезонными абонементами будет приоритетное право на посещение матчей РПЛ, сообщает РБК

Ранее появилась информация, что РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня, при этом трибуны могут быть заполнены максимум на 10%.

У «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА количество проданных сезонных абонементов превышает 5 тысяч. Эти клубы не смогут осуществить проход всех держателей абонементов.

РФС и РПЛ рассматривают допуск на стадионы не только ТВ-журналистов, но и для работников других СМИ. Они тоже будут включены в общий процент зрителей, присутствующих на стадионе.

Что касается полицейских, присутствующих на матчах, то их, вероятно, не включат в процент зрителей.

Во время матчей клубы будут призывать фанатов соблюдать дистанцию. Также изменят порядок входа болельщиков на арены.

Зрители смогут проходить на стадион с помощью бесконтактной пропускной системы, однако в настоящий момент ей располагают не все клубы РПЛ. 0