объявил о расторжении контракта с центральным защитником, сообщает официальный сайт норвежского клуба.

Причиной этого решения руководства клуба стали действия Форрена, который украл деньги из общей кассы, сформированной из денег, выплачиваемых игроками в качестве штрафов, и потратил их на азартные игры.

«Это грустный способ закончить мою карьеру в клубе, но мои действия представляли собой огромную угрозу доверия. Я хотел бы извиниться перед своей семьей, друзьями, игроками, фанатами и клубом. Я жил с этой проблемой в течение 15 лет. В то же время я был разочарован, потому что мало играл в команде, а игра была моим способом ухода от проблем», — приводит слова футболиста Rbnett.

Форрен в прошлом сезоне провел в чемпионате Норвегии 19 матчей. 0