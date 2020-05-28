ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «РБ Лейпциг» упустил отличный шанс приблизиться к «Боруссии» Д«Лейпцигу» не стоит мечтать о титуле
  • 20:51
    • СМИ: Футбол в Италии вернется 13 июня
  • 20:34
    • Возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня
  • 23:59
    • «Штутгарт» вырвал волевую победу у «Гамбурга»
  • 23:36
    • Бостонский марафон отменен впервые за 124-летнюю историю
  • 21:17
    • НХЛ подтвердила девятый «Морис Ришар» Овечкина
    Все новости спорта

    «Унион» отстранил форварда, не согласившегося на понижение зарплаты

    Футбол Унион Берлин Бундеслига Футбол ГерманииКоронавирус в спорте Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Берлинский «Унион» применил санкции к нападающему команды Себастьяну Польтеру.

    Себастьян Польтер
    Себастьян Польтер

    29-летний форвард отстранен от матчей. Польтер больше не сыграет за «Унион», его контракт истекает летом. При этом он продолжит тренироваться с командой.

    «Мы — все, кто имеет отношение к "Униону" — формируем сообщество, основанное на солидарности, где мы стоим друг за друга и за клуб.

    Себастьян — единственный человек в команде, который, к сожалению, этого не сделал. Нам непонятно такое поведение, мы очень разочарованы», — сказал президент клуба Дирк Цинглер клубной пресс-службе.

    «Унион» не назвал точную причину такого решения. По данным Sport1.de, дело в том, что Польтер не согласился пойти на понижение зарплаты.

    Отмечается, что игрок был готов отказаться от части денег, но не в таком формате, как предлагал клуб. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дейвис — лучший левый защитник в мире. «Бавария» вновь оторвалась от конкурентов
  • 18/05/2020 в 15:26
    •
  • Прогноз
  • «Фрайбург» — «Байер»
  • 2.20
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Байер» свою безвыигрышную серию выездов в Фрайбург?
  • «Фрайбург» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Поднимется ли «Дармштадт» к лидерам?
  • «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Фрайбург» и «Байер» сыграют осторожно?
  • Экспресс дня 29 мая. Прогноз и ставки
  • 3.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Милан» — «Шальке». Лига чемпионов 2005/2006 Футбол Играли достойно, но пролетели мимо. О матче «Шальке» на «Сан-Сиро» в 2005-мВ 2005-м году «Шальке» здорово выглядел в Лиге чемпионов, но закончил группу не очень удачно 27/05/2020 в 18:030
  • 13:12
    • Ещё у четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус
  • 17:35
    • «Наполи» готов заплатить за Азмуна 25 миллионов евро
  • 16:53
    • Три клуба претендуют на Жоау Мариу
    Оливер Гласнер Футбол Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»«Байер» проиграл впервые с февраля, а «Вольфсбург» укрепил позицию в таблице 27/05/2020 в 16:110
  • Экспресс дня

  • «Фрайбург» и «Байер» сыграют осторожно?
  • 3.21
    •
  • 00:55
    • «Интер» хочет подписать бразильского форварда из Бундеслиги
  • 00:45
    • «Магнитка» ведет переговоры с игроками из НХЛ, рассказал Воробьев
  • 00:19
    • С австрийского ЛАСКа сняли очки за проведение контактных тренировок раньше срока
    Киммих принес победу «Баварии» Футбол Только всемогущий крах помешает «Баварии» сохранить титулРеакция прессы на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» 27/05/2020 в 05:150
  • 16:16
    • СМИ: «Краснодар» готовит трансфер игрока «Фенербахче»
  • 15:30
    • Зидан не захотел подписывать Виллиана
  • 14:59
    • Два игрока «Фулхэма» заразились коронавирусом
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шленск — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Дармштадт — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Городея — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.21
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие