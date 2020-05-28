«Унион» отстранил форварда, не согласившегося на понижение зарплаты

Берлинскийприменил санкции к нападающему команды

29-летний форвард отстранен от матчей. Польтер больше не сыграет за «Унион», его контракт истекает летом. При этом он продолжит тренироваться с командой.

«Мы — все, кто имеет отношение к "Униону" — формируем сообщество, основанное на солидарности, где мы стоим друг за друга и за клуб.

Себастьян — единственный человек в команде, который, к сожалению, этого не сделал. Нам непонятно такое поведение, мы очень разочарованы», — сказал президент клуба Дирк Цинглер клубной пресс-службе.

«Унион» не назвал точную причину такого решения. По данным Sport1.de, дело в том, что Польтер не согласился пойти на понижение зарплаты.

Отмечается, что игрок был готов отказаться от части денег, но не в таком формате, как предлагал клуб. 0