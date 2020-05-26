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    Владелец «Торпедо»: Задачи по повышению в классе не стояло и в прошедшем сезоне

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    Владелец «Торпедо» Роман Авдеев прокомментировал назначение Дениса Маслова на пост президента клуба вместо Елены Еленцевой.

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    «Почему на сезон-2020/21 не стоит задача по повышению в классе? Всё должно развиваться постепенно. У нас и на предыдущий сезон такой задачи изначально не было.

    Что касается Дениса Маслова, мы с ним сотрудничаем уже год. Он работал в аффилированных структурах, мы сейчас всю структуру распрямляем, и он переходит на должность президента в клуб.

    Елена Еленцева ушла, и это не значит, что она что-то не выполнила. Я ей за многое благодарен, с ней на связи, мы продолжаем личное общение», — сказал функционер «Матч ТВ».

    Авдеев также ответил на вопрос о том, есть ли удовлетворенность текущим тренерским штабом команды.

    «Удовлетворенность или неудовлетворенность — это всё вкусовщина. Игнашевич принимает все решения самостоятельно, у него есть карт-бланш.

    Задачу по прошлому сезону он выполнил, задача на этот сезон перед ним поставлена. Так что он будет тренером, зимой 2019 года мы продлили контракт до 2023 года», — подчеркнул он.

    Напомним, ранее 26 мая Авдеев сообщил, что Маслов назначен на пост президента в столичном клубе. Он также обозначил, что цель команды на сезон-2020/21 — закрепиться в ФНЛ.

    После досрочного завершения сезона-2019/20 в ФНЛ «Торпедо» заняло 4-е место, набрав 53 очка. 0

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