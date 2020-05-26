Орлов: Плиев из «Рубина» заразился на свадьбе, то есть нарушил режим самоизоляции

Комментаторподелился мнением о возобновлении сезона в чемпионате России на фоне пандемии коронавируса.

«Думаю, что зрители нескоро вернутся на трибуны. В Англии, как я читал, и следующий футбольный сезон начнут при пустых трибунах. Без зрителей хотят доиграть сезон в НХЛ.

Конечно, это приносит убытки клубам и лигам, но есть контракты с телекомпаниями, спорт будут транслировать и болельщики найдут способы поддержать свои команды.

Надеюсь, что при соблюдении всех мер безопасности в спорте удастся обойтись без вспышки вируса.

Сейчас проходит чемпионат Беларуси по футболу со зрителями, всего три человека заболели. Да и из-за футбола ли они заболели?

Сейчас проводят тестирование в командах РПЛ и больных находят только в тех клубах, которые выступали против доигрывания чемпионата. Это наводит на определенные мысли.

Например, Плиев из "Рубина" заразился на свадьбе, то есть нарушил режим самоизоляции, сам виноват.

Вообще, в контракты футболистов стоит внести пункты о штрафах за нарушения такого типа», — заявил Орлов изданию «Петербургский дневник». 0