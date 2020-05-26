«Амьен» присоединился к апелляции по вопросу досрочного завершения сезона Лиги 1

Французский клубприсоединился кв апелляции по решению досрочно завершить сезон в чемпионате Франции по футболу, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее административный суд отклонил апелляции «Лиона», «Амьена» и «Тулузы» на решение Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) досрочно завершить чемпионат страны.

Суд постановил, что данное решение, принятое лигой, может быть оспорено только в высшем административном суде страны — Государственном совете.

«Лион» решил пойти на этот шаг. «Амьен» решил присоединиться к апелляции, которая будет рассмотрена 4 июня.

«Амьен всё еще сражается против этого решения, которое мы считаем несправедливым, непоследовательным и необоснованным», — заявил президент клуба Бернар Жоаннен.

Федерация футбола Франции (FFF) 28 апреля на своем официальном сайте объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

Правление Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) 30 апреля объявило окончательное распределение мест в Лиге 1 и Лиге 2 в соответствии с правилами, применяемыми FFF для всех чемпионатов.

Чемпионом стал «Пари Сен-Жермен», в Лигу 2 вылетели «Амьен» (19-е место) и «Тулуза» (20-е), в Лигу 1 поднялись «Лорьян» и «Ланс». «Лион» занял седьмое место.

Места команд были определены в соответствии с индексом эффективности, который рассчитывается с учетом количества набранных очков во всех сыгранных матчах. 0