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    БАТЭ обыграл брестское «Динамо» в финале Кубка Белоруссии

    БАТЭ — «Динамо» Брест: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Футбол Белоруссии БАТЭ
    Борисовский БАТЭ в финале Кубка Белоруссии одержал победу над «Динамо-Брест» со счетом 1:0.

    Единственный гол на исходе дополнительного времени (120+1) забил защитник борисовской команды Захар Волков, протолкнув мяч в сетку после розыгрыша углового.

    БАТЭ завоевал трофей в рекордный четвертый раз. Ранее борисовская команда становилась

    Кубок Белоруссии. Финал
    БАТЭ — «Динамо» Брест — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Волков, 120+1БАТЭ: Чичкан, Настич, Филипович, Волков, Филипенко (Копитович, 42), Яблонский, Драгун, Стасевич, Нехайчик (Милич, 65), Бага (Видлюмссон, 101), Скавыш«Динамо»: Игнатович, Кики, Павловец, Витус (Веретило, 105), Быков, Кисляк, Нойок, Юзепчук, Савицкий, Гордейчук (Лаптев, 70), Милевский (Кривец, 106)Предупреждения: Нойок, 82. Кисляк, 86. Кики, 90+2. Бага, 93. Копитович, 104
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