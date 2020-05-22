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    Слуцкий заявил о неспособности игроков влиять на процесс перезапуска сезона

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возобновлении российской Премьер-лиги.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Игроки не могут считать, как надо доигрывать или как не надо доигрывать. Они не могут влиять на процесс. Они не вирусологи, они не знают, опасно это болельщикам или нет. Поэтому здесь их мнение — со зрителями или без — это вообще мало волнующий фактор.

    Давайте мы определимся, о чем вообще говорим. Когда игроки говорят играть со зрителями или без — это вообще не их прерогатива, и не тренера, и ничья. Потому что есть вирусологи, которые скажут.

    Играть или не играть... Вернее, доигрывать или не доигрывать — это тоже не только желание игроков, потому что есть куча дополнительных вводных: ограничительные меры, обеспечение безопасности, тесты, возврат иностранцев и так далее.

    Поэтому это просто их желание. Желание любого игрока — играть в футбол. Я очень хотел бы каждый день работать и тренировать. Они хотели бы каждый день играть и тренироваться, но в каком это формате должно произойти... То есть, доиграть ли сезон, начать ли новый... То, что все хотят как можно скорее вернуться к работе, — это факт», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу». 0

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