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    Экс-наставник «Зенита» отклонил предложение «Ньюкасла»

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    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отказался от переезда в Англию, сообщает L`Equipe.

    Андре Виллаш-Боаш
    Андре Виллаш-Боаш

    По данным источника, «Ньюкасла» сделал 42-летнему португальскому специалисту очень выгодное в финансовом плане предложение, однако получил отказ.

    Ранее стало известно, что Виллаш-Боаш отклонил предложение «Марселя» по продлению контракта из-за смены клубного руководства. Ранее сам португалец заявлял, что не хочет возвращаться в АПЛ.

    Напомним, экс-наставник «Зенита» возглавил «Марсель» перед началом сезона и вывел команду на вторую позицию в таблице, дающую право на участие в Лиге чемпионов, где «Марсель» не выступал с 2014 года. 0

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