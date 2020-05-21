Экс-наставник «Зенита» отклонил предложение «Ньюкасла»

Главный тренеротказался от переезда в Англию, сообщает L`Equipe.

По данным источника, «Ньюкасла» сделал 42-летнему португальскому специалисту очень выгодное в финансовом плане предложение, однако получил отказ.

Ранее стало известно, что Виллаш-Боаш отклонил предложение «Марселя» по продлению контракта из-за смены клубного руководства. Ранее сам португалец заявлял, что не хочет возвращаться в АПЛ.

Напомним, экс-наставник «Зенита» возглавил «Марсель» перед началом сезона и вывел команду на вторую позицию в таблице, дающую право на участие в Лиге чемпионов, где «Марсель» не выступал с 2014 года. 0