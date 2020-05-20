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    Хосонов и Кардозу покинут «Тамбов» 31 мая

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    Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков сообщил, что клуб не будет продлевать арендные соглашения с полузащитниками Хетагом Хосоновым и Мигелом Кардозу до фактического завершения сезона-2019/20.

    Мигел Кардозу
    Мигел Кардозу

    21-летний россиянин Хосонов вернется в ЦСКА, а 25-летний португалец Кардозу — в «Динамо».

    «У нас у большей части команды ранее были подписаны контракты на следующий сезон, и с этим проблем нет. Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили.

    Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы после 31 мая. Все остальные остаются у нас», — заявил Худяков в интервью ТАСС.

    Португалец до вынужденный паузы в соревнованиях успел сыграть лишь один официальный матч за тамбовскую команду, а Хосонов в нынешнем сезоне провел 8 игр в РПЛ.

    Напомним, что РФС принял решение о возобновлении чемпионата России 21 июня. 0

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