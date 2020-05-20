Хосонов и Кардозу покинут «Тамбов» 31 мая

Мигел Кардозу
globallookpress.com
21-летний россиянин Хосонов вернется в ЦСКА, а 25-летний португалец Кардозу — в «Динамо».
«У нас у большей части команды ранее были подписаны контракты на следующий сезон, и с этим проблем нет. Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили.
Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы после 31 мая. Все остальные остаются у нас», — заявил Худяков в интервью ТАСС.
Португалец до вынужденный паузы в соревнованиях успел сыграть лишь один официальный матч за тамбовскую команду, а Хосонов в нынешнем сезоне провел 8 игр в РПЛ.
Напомним, что РФС принял решение о возобновлении чемпионата России 21 июня. 0