Хосонов и Кардозу покинут «Тамбов» 31 мая

Спортивный директор ФК «Тамбов»сообщил, что клуб не будет продлевать арендные соглашения с полузащитникамидо фактического завершения сезона-2019/20.

21-летний россиянин Хосонов вернется в ЦСКА, а 25-летний португалец Кардозу — в «Динамо».

«У нас у большей части команды ранее были подписаны контракты на следующий сезон, и с этим проблем нет. Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили.

Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы после 31 мая. Все остальные остаются у нас», — заявил Худяков в интервью ТАСС.

Португалец до вынужденный паузы в соревнованиях успел сыграть лишь один официальный матч за тамбовскую команду, а Хосонов в нынешнем сезоне провел 8 игр в РПЛ.

Напомним, что РФС принял решение о возобновлении чемпионата России 21 июня. 0