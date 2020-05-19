У врача и тренера вратарей «Динамо» диагностирован коронавирус

Помимо трех игроков, положительный тест на коронавирус сдал директор медицинского штаба команды, сообщает «Спорт-Экспресс»

Кроме того, по информации источника, положительный тест сдал тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов. Еще до тестирования специалист слег с температурой.

У трех заразившихся коронавирусом футболистов «Динамо» болезнь протекает бессимптомно.

На фоне сложившейся ситуации «Динамо» перенесло начало тренировок на неопределенный срок.

Ранее коронавирус выявили у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, а также защитника «Рубина» Константина Плиева, который, как сообщалось, контактировал с братом Заурбеком, выступающим как раз за «Динамо».

Напомним, что возобновление чемпионата России намечено на 21 июня. 0