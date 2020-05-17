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    Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию в дни матчей

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    После возобновления РПЛ футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию в дни игр.

    Командные фото будут запрещены
    Командные фото будут запрещены

    Об этом сообщается в проекте медицинского регламента РПЛ, передает «Чемпионат».

    В частности, футболисты будут выходить на поле без детского сопровождения и не будут обмениваться вымпелами. Перед началом встречи также отменены командные фото и исключены рукопожатия.

    При прибытии команд на стадион футболисты должны перемещаться на расстоянии не менее двух метров двух от друга. Соперники должны прибывать на арену не в одно и то же время. Раздевалки для команд должны быть расширены за счет свободного пространства любых соседних комнат.

    После игры футболистам нужно соблюдать социальную диснацию при принятии душа, а душевые следует дезинфицировать после каждой группы игроков. Экипировку футболисты должны оставлять в корзинах для одежды.

    Напомним, РПЛ должна возобновиться 21 июня. 0

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