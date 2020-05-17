«Кельн» — «Майнц»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева — Марк Ут реализовал пенальти. А на 53-й минуте Флориан Кайнц удвоил преимущество «Кельна».
На 61-й минуте Тайво Авонийи отквитал один мяч, а Пьер Кунде на 72-й минуте сравнял счет.
«Кельн» занимает 10-е место в таблице Бундеслиги, набрав 33 очка, а «Майнц» — 15-е (27 очков).
24 мая в рамках следующего 27-го тура состоятся матчи «Майнц» — «РБ Лейпциг» и «Кельн» — «Фортуна».
Чемпионат Германии. 26-й тур
«Кельн» — «Майнц» — 2:2 (1:0)
Голы: Ут, 6 — с пенальти (1:0). Кайнц, 53 (2:0). Авонийи, 61 (2:1). Кунде, 72 (2:2)«Кельн»: Хорн, Шмиц (Эхизибуэ, 83), Хектор (Реджбецай, 76), Борнау, Каттербах, Лайстнер, Кайнц (Шиндлер, 71), Скири, Ут, Кордоба (Теродде, 83), Тильманн (Дрекслер, 46)«Майнц»: Мюллер, Кариколь, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон, Фернандес (Солои, 69), Баку, Кунде (Латца, 83), Чи Дон Вон (Авонийи, 56), Боэтиус (Баррейро, 83), Онисиво (Буркардт, 84)Предупреждения: Кайнц, 19. Хектор, 19. Чи Дон Вон, 37. Реджбецай, 87. Скири, 90. Кариколь, 90+3