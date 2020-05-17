«Кельн» — «Майнц»: счет матча 2:2, обзор голов

С 0:3 к сенсации. О том, как Вальтер Пандиани разнес ПСЖ в 2001-м году

В сезоне 2000/2001 во втором групповом раунде ЛЧ жребий свел вместе «Депортиво» и ПСЖ. Победитель в этой паре далеко не очевиден