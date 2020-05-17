«Белшина» — «Витебск»: счет матча 1:1, обзор голов

На 63-й минуте Сергей Глебко вывел хозяев вперед, реализовав пенальти. Спустя 15 минут Жулио Сезар забил ответный мяч.
В турнирной таблице чемпионата Белоруссии «Витебск» (12 очков) занимает девятую позицию, «Белшина» (3) находится на последнем месте.
Чемпионат Белоруссии. 9-й тур
«Белшина» — «Витебск» — 1:1 (0:0)
Голы: Глебко, 62 — с пенальти (1:0). Жулиу Сезар, 78 (1:1)«Белшина»: Туранок, Нечаев, Одеоибо, Соланович, Ясюкевич, Башилов, Рекиш, Глебко, Бордуков (Нивалду, 56. Маляров, 68), Кучинский (Бежонов, 46), Ковель«Витебск»: Гущенко, Чалов, Клопоцкий, Жулиу Сезар, Скитов, Назаренко (Ксенофонтов, 60), Каленчук, Вандерсон, Гуренко, Кариока, Матвеенко (Васильев, 79)Предупреждения: Кучинский, 4. Бордуков, 9. Назаренко, 17. Кариока, 25. Матвеенко, 29. Башилов, 30. Жулиу Сезар, 32. Нечаев, 47. Ясюкевич, 82. Глебко, 90+4Удаление: Ясюкевич, 90