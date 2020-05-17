У «Ахмата» трудности с возвращением иностранных футболистов

Генеральный директор «Ахмата»рассказал о том, какие трудности испытывает клуб с возвращением тех своих футболистов, которые во время пандемии коронавируса вернулись в родные страны.

Рестарт чемпионата назначен на 21 июня.

«Все они готовы вернуться хоть сегодня, но существует проблема авиасообщений. Мы постоянно на связи, пытаемся решить эту проблему.

Возможно было бы организовать чартер, если бы наши футболисты находились в одной стране, но они в разных государствах — Албании, Хорватии, Сербии.

С каждым из игроков мы на связи, пытаемся координировать ситуацию, но сколько на это времени понадобится, пока сложно сказать.

После прилета они должны еще будут пройти и 14-дневный карантин и только потом начинать подготовку. Было бы регулярное авиасообщение — вопроса бы даже не стояло», — сообщил Айдамиров в интервью ТАСС.

Речь идет о четырех футболистах грозненского клуба: сербском и хорватском защитниках Мирославе Богосаваце и Зоране Нижиче, а также об албанских полузащитниках Бернарде Берише и Одисе Роши.

После 22 туров команда Игоря Шалимова занимает последнее 16-е место, набрав 20 очков. У «Рубина», который находится на 14-й строчке, позволяющей сохранить место в РПЛ, 23 очка. 0