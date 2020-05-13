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    Якубко: Черчесов — конфликтный человек и многие игроки его не любят

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    Бывший футболист «Амкара» Мартин Якубко поделился воспоминаниями от работы в команде под руководством нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Всегда говорил и буду говорить, что он классный футболист, сильный тренер. Черчесов — конфликтный человек. Многие игроки его не понимают, не любят — это тоже факт.

    Потому что он жесткий и специфический человек, который ни перед кем не будет склоняться. Черчесов хочет донести до игроков свое мнение, свои планы. Конечно, не всем футболистам, особенно взрослым, это нравится.

    Кроме того, вокруг него очень сильная команда — его тренерский штаб. Люди, которых он собрал, классно дополняют друг друга. Они топовые профессионалы.

    Я бы не сказал, что Черчесов очень известен в Европе. Да и есть ли у него желание уходить куда-то, если он работает на том месте, о котором мечтает любой российский тренер?

    Все покажут результаты. Если он повторит с Россией успех домашнего чемпионата мира, то не исключено, что спрос на него в Европе появится.

    У нас никогда не было конфликтов с Черчесовым. У меня не было претензий к нему. Я понимал, что он разбирается в своем деле.

    У Черчесова всегда играли те футболисты, которые были лучшими в команде на тот момент. Для меня это самое главное.

    Потому что встречались тренеры, у которых были любимчики. Такие футболисты могли быть в два раза слабее своих конкурентов, но они все равно играли. Такие моменты меня обижали.

    А у Черчесова всегда играют лучшие, он беспристрастен. В этом плане он всегда был очень честным человеком. За это я его и уважаю», — сказал Якубко «Известиям». 0

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