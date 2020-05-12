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    «Тяньцзинь» объявил о банкротстве

    Футбол Футбол Китая Тяньцзинь Цюаньцзянь
    «Тяньцзинь Тяньхай», который с 2015 по 2018 годы выступал под названием «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в понедельник, 11 мая, объявил о своем банкротстве и снятии с числа участников нового сезона в китайской Суперлиге.

    «Тяньцзинь» объявил о банкротстве
    «Тяньцзинь» объявил о банкротстве

    Долги клуба, по оценкам экспертов, составляли порядка 150 миллионов долларов, и неспособность их выплаты привела к плачевному итогу.

    За клуб, образованный в 2006 году, в разное время выступали Аксель Витсель, Алешандре Пато, а Фабио Каннаваро в свое время тренировал команду. В январе 2019 года владелец клуба Шу Юхуэ был арестован. Предыдущий сезон «Тяньцзинь» завершил на 15-м месте.

    Лучшим достижением «Тяньцзинь Цюаньцзянь» является третье место, добытое по итогам чемпионата Китая-2017. 0

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