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    Ракитич: Тренировки «Барселоны» сейчас выглядят не очень весело

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Испании Барселона
    Полузащитник «Барселоны» и национальной сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал о периоде самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич

    «В Испании сейчас не очень позитивная ситуация, много больных. Я пытался весь карантин проводить дома с моей женой и двумя дочерьми. У меня есть собаки, с которыми я гулял. А еще я пытался делать домашние задания с детьми.

    Для меня карантин проходил не так тяжело, ведь я наслаждался временем, которое проводил со своей семьей. Дома у меня есть тренажеры, на которых я могу заниматься. Труднее всего было то, что не было возможности играть на футбольном поле. Мне не хватало этого и моих друзей по команде.

    Тренировки "Барселоны" сейчас выглядят не очень весело. Мы должны переодеваться дома, ходить в душ дома, на поле должно быть мало игроков. Но самое главное — здоровье, поэтому относимся к ситуации с пониманием», — передает слова Ракитича Goal. 0

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