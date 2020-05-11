Ракитич: Тренировки «Барселоны» сейчас выглядят не очень весело

Полузащитник «Барселоны» и национальной сборной Хорватиирассказал о периоде самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«В Испании сейчас не очень позитивная ситуация, много больных. Я пытался весь карантин проводить дома с моей женой и двумя дочерьми. У меня есть собаки, с которыми я гулял. А еще я пытался делать домашние задания с детьми.

Для меня карантин проходил не так тяжело, ведь я наслаждался временем, которое проводил со своей семьей. Дома у меня есть тренажеры, на которых я могу заниматься. Труднее всего было то, что не было возможности играть на футбольном поле. Мне не хватало этого и моих друзей по команде.

Тренировки "Барселоны" сейчас выглядят не очень весело. Мы должны переодеваться дома, ходить в душ дома, на поле должно быть мало игроков. Но самое главное — здоровье, поэтому относимся к ситуации с пониманием», — передает слова Ракитича Goal. 0