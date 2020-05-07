«Фиорентина» сообщила о шести новых случаях заражения коронавирусом

Итальянскаясообщила о шести новых случаях заражения коронавирусом в клубе — положительные тесты у трех футболистов и еще трех сотрудникаов.

COVID-19 был выявлен у них в результате проверки, проведенной вечером в среду, 6 мая. Имена заболевших не разглашаются.

Согласно протоколу, все заболевшие отправятся на карантин и получат необходимую медицинскую помощь.

Остальные игроки «Фиорентины» утром 8 мая готовы выйти на первую совместную тренировку на базе команды, с соблюдением социальной дистанции.

Напомним, в марте среди игроков «фиалок» также было зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом.

В начале апреля сообщалось, что Патрик Кутроне, Херман Песселья и Душан Влахович смогли вылечиться от инфекции. 0