КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бундеслига готова к возвращениюПример для остальных. Бундеслига готовится к возвращению футбола
  • 18:55
    • Бундеслига доиграет сезон 2019/2020 за месяц. Календарь на конец сезона
  • 21:01
    • Источник: Ларионов возглавит молодежную сборную России
  • 17:53
    • Опубликовано расписание матчей 26 тура Бундеслиги
  • 11:11
    • КХЛ не будет определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина
  • 12:33
    • Владелец «Спартака» госпитализирован из-за коронавируса
    Все новости спорта

    «Фиорентина» сообщила о шести новых случаях заражения коронавирусом

    Футбол Фиорентина Серия A Футбол ИталииКоронавирус в спорте Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Итальянская «Фиорентина» сообщила о шести новых случаях заражения коронавирусом в клубе — положительные тесты у трех футболистов и еще трех сотрудникаов.

    «Фиорентина»
    «Фиорентина»

    COVID-19 был выявлен у них в результате проверки, проведенной вечером в среду, 6 мая. Имена заболевших не разглашаются.

    Согласно протоколу, все заболевшие отправятся на карантин и получат необходимую медицинскую помощь.

    Остальные игроки «Фиорентины» утром 8 мая готовы выйти на первую совместную тренировку на базе команды, с соблюдением социальной дистанции.

    Напомним, в марте среди игроков «фиалок» также было зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом.

    В начале апреля сообщалось, что Патрик Кутроне, Херман Песселья и Душан Влахович смогли вылечиться от инфекции. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус сильно ударит по клубам АПЛ
  • 04:30
    •
  • Прогноз
  • «Ульсан» — «Сангжу Сангму»
  • 1.64
  • Послезавтра в 08:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ульсан» будет стремиться к победе
  • «Ульсан» — «Сангжу Сангму». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Городея» постарается прервать серию с «Минском»
  • «Городея» — «Минск». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Прервет ли «Копетдаг» безвыигрышную серию?
  • «Копетдаг» — «Мерв». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» переживает не лучшие времена Футбол Кризис в «Барселоне». Как каталонцы переживают пандемию коронавируса«Барселона» переживает сложные времена не только из-за коронавируса — в клубе хватает и других проблем Вчера в 13:580
  • 21:44
    • «Фиорентина» сообщила о шести новых случаях заражения коронавирусом
  • 21:25
    • «Тампа» подписала защитника системы СКА
  • 20:54
    • У двух сотрудников «Локомотива» диагностирован коронавирус
    «Реал» — «Бавария». ЛЧ 2006/2007 Футбол Когда поражение считается победой. О голевой перестрелке «Реала» и «Баварии» в 2007-мОтмотаем назад 13 с хвостиком лет и посетим «Сантьяго Бернабеу», который февральским вечером принимал у себя «Баварию» Вчера в 16:390
  • Экспресс дня

  • «Слуцк» и «Энергетик-БГУ» порадуют голами?
  • 3.93
    •
  • 19:00
    • Клозе вошел в тренерский штаб Флика
  • 18:48
    • «Лион» выкупит Токо-Экамби
  • 18:20
    • Паредес: Неймар останется в ПСЖ
    Даниэль Айяла Футбол Футболист, тренер и врач. Три мнения о возобновлении сезонаМожет ли футбол выйти из карантина и каким образом? Вчера в 16:010
  • 14:54
    • Бундеслига стартует 16 мая
  • 14:33
    • СКА объявил о подписании Виктора Антипина
  • 14:22
    • «Ювентус» ведет переговоры по трансферу Жоржиньо
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Чонбук — Сувон
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Копетдаг — Мерв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Слуцк — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Городея — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.93
  • Экспресс дня 8 мая
  • Завтра в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Ульсан — Сангжу Сангму
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 10/05/2020 в 07:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие