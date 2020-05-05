Источник: ФИФА одобрит пять замен при доигровке сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) готова дать согласие на пять замен по ходу матча во время доигровки сезона-2019/20, остановленного из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca

По информации издания, соответствующий документ будет опубликован уже на следующей неделе.

Исполнение прописанных медицинских указаний по этому документу будет настойчиво рекомендовано, но необязательно.

Командам будут предложены три временных слота для замен по ходу игры, чтобы не создавать ненужных пауз. Замены в перерыве матча также будут разрешены.

Предложение ФИФА должен утвердить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол. 0