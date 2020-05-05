Чемпионат Австралии могут возобновить в августе

Чемпионатпланируется возобновить в августе, сообщает Goal.

По информации источника, матчи, скорее всего, будут проходить в Сиднее. Планируется, что футболисты в составе команд вернутся к тренировкам в июле.

Австралийская федерация футбола не хочет менять формат проведения турнира: сначала команды доиграют регулярный сезон, а затем шесть лучших клубов примут участие в плей-офф.

Напомним, что первенство было остановлено 24 марта. В турнире лидирует «Сидней», который опережает «Мельбурн Сити» на 8 очков и имеет 3 матча в запасе. 0