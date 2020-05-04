Ерохин: Хочется выиграть чемпионство заслуженно

Хавбек «Зенита»ответил на вопросы о приостановке сезона в связи с пандемией коронавируса.

«Есть ли ощущение, что скоро выйдем на футбольное поле? Ощущение может только из ситуации складываться. А желание, конечно, есть огромное.

Уже все устали от этой ситуации. Хочется тренироваться, играть — наша жизнь, можно сказать, сейчас.

Естественно, хочется выиграть заслуженно, как бы, все это. Но в любом случае мы идем на первом месте заслуженно. Какая ситуация будет — будем принимать ее такой, какая она есть.

Конечно, хочется доиграть, с точки зрения психологии. Как бы восприняли новость о том, что сейчас уходим в отпуск? Без особого позитива», — подвел итог полузащитник в интервью «Матч ТВ». 0