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    Ерохин: Хочется выиграть чемпионство заслуженно

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    Хавбек «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопросы о приостановке сезона в связи с пандемией коронавируса.

    Александр Ерохин
    Александр Ерохин

    «Есть ли ощущение, что скоро выйдем на футбольное поле? Ощущение может только из ситуации складываться. А желание, конечно, есть огромное.

    Уже все устали от этой ситуации. Хочется тренироваться, играть — наша жизнь, можно сказать, сейчас.

    Естественно, хочется выиграть заслуженно, как бы, все это. Но в любом случае мы идем на первом месте заслуженно. Какая ситуация будет — будем принимать ее такой, какая она есть.

    Конечно, хочется доиграть, с точки зрения психологии. Как бы восприняли новость о том, что сейчас уходим в отпуск? Без особого позитива», — подвел итог полузащитник в интервью «Матч ТВ». 0

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