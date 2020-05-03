КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Реал». Кубок европейских чемпионов 1988/1989Хватило пяти для унижения. Как в сезоне 1988/1989 «Милан» растоптал «Реал»
  • 16:32
    • «Динамо» Брест разгромило на выезде «Белшину»
  • 14:52
    • Мутко: Система «осень-весна» нам ничего не дала
  • 14:09
    • Начались переговоры о бое Фьюри и Джошуа
  • 13:30
    • Мутко: Расширение РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость
  • 13:24
    • Мутко: Футбол без зрителей — это свадьба без музыки
    Все новости спорта

    Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»

    Футбол Сельта Примера (Ла Лига) Футбол Испании Локомотив РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Нападающий «Сельты» Федор Смолов не сможет вовремя приступить к тренировкам в составе испанского клуба, утверждает COPE.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    Форвард, арендованный в начале года «Сельтой» у «Локомотива», в апреле нарушил карантин, покинув Испанию, и улетев в Россию.

    Спортсмены в Испании получили разрешение возобновить тренировки с 4 мая. С 5 по 7 мая футболисты пройдут тестирование на коронавирус, а через 48 часов смогут приступить к занятиям.

    Смолов же после возвращения в Виго должен будет пройти обязательный двухнедельный карантин. То же касается и его одноклубника Пионе Систо, который в конце марта уехал в Копенгаген.

    За «Сельту» российский форвард провел 6 матчей и забил 1 гол. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пан или пропал. Насколько удачны трансферы «Барселоны»?
  • 23/04/2020 в 02:31
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Неман»
  • 1.80
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Неман» серию поражений от БАТЭ?
  • БАТЭ — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Справится ли брестское «Динамо» с главным аутсайдером чемпионата?
  • «Белшина» — «Динамо-Брест». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сможет ли солигорский «Шахтер» обыграть одного из лидеров?
  • «Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Коштинья Футбол «Неистовое ликование Моуринью и вечер, который я не забуду». О подвиге «Порту» на «Олд Траффорд»О том, как «Порту» выгрыз путевку в четвертьфинал в Манчестере Вчера в 14:050
  • 15:56
    • Расмуссен: Хочу вернуться в НХЛ
  • 15:09
    • «Ливерпуль» — фаворит в борьбе за Кулибали
  • 13:47
    • «Валенсия» рассмотрит предложения по Черышеву
    Тимо Вернер Футбол Почему Вернер пользуется спросомКто подпишет форварда? Вчера в 04:300
  • Экспресс дня

  • Одержит ли «Алтын Асыр» третью победу в сезоне?
  • 2.77
    •
  • 18:36
    • Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»
  • 18:18
    • «Славия» вырвала победу у «Витебска»
  • 17:05
    • Джовинко может перейти в «Интер»
    Сезон ФНЛ завершен досрочно Футбол Сезон ФНЛ еще можно спасти. Лучший выход — мини-турнирРеакция спортивных СМИ на досрочное завершение сезона в ФНЛ Вчера в 01:260
  • 10:53
    • ФИФА призвала Швейцарию продолжить расследование в отношении Блаттера
  • 07:29
    • «Краснодар» планирует расстаться с некоторыми легионерами
  • 07:00
    • АПЛ предлагают доиграть сезон в Австралии
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.80
  • Прогноз на матч БАТЭ — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч mousesports — G2 Esports
  • Прочие
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.33
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Халапа — Масая
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.77
  • Экспресс дня 4 мая
  • Завтра в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шагадам — Копетдаг
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мерв — Небитчи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие