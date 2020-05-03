Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»

Нападающий «Сельты»не сможет вовремя приступить к тренировкам в составе испанского клуба, утверждает COPE.

Форвард, арендованный в начале года «Сельтой» у «Локомотива», в апреле нарушил карантин, покинув Испанию, и улетев в Россию.

Спортсмены в Испании получили разрешение возобновить тренировки с 4 мая. С 5 по 7 мая футболисты пройдут тестирование на коронавирус, а через 48 часов смогут приступить к занятиям.

Смолов же после возвращения в Виго должен будет пройти обязательный двухнедельный карантин. То же касается и его одноклубника Пионе Систо, который в конце марта уехал в Копенгаген.

За «Сельту» российский форвард провел 6 матчей и забил 1 гол. 0